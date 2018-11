Teaduslikult tõestatud, et need kingid teevad päriselt õnnelikuks

Materiaalsed asjad pakuvad naudingut ainult hetkeks, aga mitte pikaajaliselt. Nad võivad küll füüsiliselt kesta kauem, aga emotsionaalsed kogemused jäävad meile pikemaks ajaks meelde, kirjutati psühholoogia ajakirjas «Emotion», vahendab Huffington Post. Teadlased lisasid, et inimesed on tänulikumad koos veedetud aja eest, ürituste või reiside eest, aga mitte nii palju asjade eest, mida nad on ostnud. Teisisõnu inimesed on tänulikumad selle eest, mida nad on teinud, mitte selle eest, mida nad on saanud. Jõulud on tulekul ja kõik valmistuvad oma lähedasi millegi erilisega üllatama, miks mitte valida midagi alljärgnevast loetelust, sest need kogemused teevad iga kingisaaja õnnelikuks.