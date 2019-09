Euroopa ägedaim lõbustuspark - lõbu või õudused?

Tutuki Splash – vesi lendab laias kaares! FOTO: Courtesy of PortAventura World

Kohalike meelest on 26 soojakraadi vähe – nii mõnigi kisub jakihõlmu koomale, samal ajal kui meie viiekesi lühikestes pükstes ringi trallitame. Hispaania sügis on tihtilugu soojem kui Eestimaa suvi, nii ahvatlevad meid iseäranis vesised atraktsioonid nagu Tutuki Spash. Tühja sellest, et igal sammul vahivad vastu hoiatussildid – saad küll paadiga järsult vulkaaniharjalt vette lennates ülivahva plärtsu teha, aga ka üleni märjaks. Õnne vaatab hooga vette sumatavaid laevukesi mõnda aega süvenenud vaikuses, pea viltu. Teatab siis, et tema ei soovi. Kuid sõit tillukese kanuuga, mida saab proovida paari sammu kaugusel, meeldib nii kangesti, et ta teeb tüdinemata seitse tiiru.

Allameetrine Õnne tegi oma tillukese kanuuga rõõmsalt 7 tiiru. FOTO: Marko Külaots

Vaata, millise vahva plärtsu saab teha vulkaani otsast vette kihutades!

Hiina imed – hullul kiirusel ja kõrgusel

Hiina on siinsetest teemaparkidest kõige hullumeelsem. Korra jään isegi mõtleme, kas mu väikeste kaaslaste habras psüühika sellised raputused ja vapustused ikka rahulikult vastu võtab. Lõbukas toimuvad kõik kurvid ja kukkumised mõistagi kontrollitud oludes, kuid keha seda ju ei tea! Emotsioonid hüppavad ehedalt lakke ning usutavasti tulenebki just sellest kogu see elevus ja adrenaliin, mille jahile siia tullakse…

«Hei, Säde, kartma ei hakka?» küsin igaks juhuks hetk enne Dragon Khani istumist ja turvarihmade ning kangide kinnitamist. «Emps, mõtle loogiliselt – nad ei saaks ju seda parki pidada, kui siin saaks tegelikult midagi juhtuda!» vastab mu tütar üsna täiskasvanu moodi. «Niisama on natuke jube, aga sellest pole hullu.» Paraku tean ma ka kümnetest õudsetest õnnetustest, mida mujal Ameerika mägedel on ette tulnud. Inimesed eksivad, tehnika pole igavene, kiirused on hullud ja igal viperusel või metallikulumisel võivad olla fataalsed tagajärjed… aga õnnetuse tõenäosus on tuhat korda väiksem kui kellelegi linnaliikluses jalgu jäämine. Nii et naeratan lastele – ja minek.

Meie punane draakon võtab paigalt, esimene kurv, rahulik roomamine mäest üles ja siis läheb lahti! Meeletu kiirusega kihutame järsakust alla, tige kurv, ja juba sõidamegi rõõmsalt seespool spiraali, päris pikalt pea alaspidi. Meenub raja alguses nähtud hoiatusvitriin, kus on hunnik mõlkis kaameraid ja katkisi telefone, mis sellisel lõigul kindlasti kaelast pudeneks. Meil pole midagi sellist ühes. Naeran, et tänapäeva inimesele tundub isegi harjumatu kogu nähtu-kogetu lihtsalt mälupiltidena salvestada. Aga märkan siis, et kaadrid jäävad märksa kirkamad, kui kaamera ees ei tolgenda ega sega. Tihti on rööbastel väike vint sees, nii et nõksatame üle ääre. No minu instinkt kiljatab selle peale küll reipalt – elu on ohus! Kui viimaks läbi loksutatud, raputatud ja ehmatatud olekus maha ronime, on meeled ootuspäraselt elevil. Naerame nagu napakad.

Ameerika mäed vallutatud. Tasakaalukeskus streikis veel ka järgmisel päeval. FOTO: Marko Külaots