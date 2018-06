Seitse toitu, mis võivad aidata peavalu leevendada

Ahjukartulid

See maitsev lisand prae kõrvale aitab peavalu vastu, eriti, kui see on tingitud alkoholist, ütleb doktor Erin Palinski portaalis Good Housekeeping. «Kuna alkohol on diureetikum, mis viib kehast vett välja, kaotab organism sellega ka kaaliumi,» märgib ta. «Kaaliumirikas toit aitab leevendada pohmelusest tekkinud peavalu.» Koorega ahjukartulis on üllatavalt palju kaaliumi, koguni 721 mg. Ühes keskmises banaanis on seda 467 mg.

Kohv

Kohvi on peavalu vastu joodud juba sajandeid, aga on sellest tõesti abi? Palinski sõnul vaid siis, kui seda juua mõõdukalt. «Alkoholi mõjul veresooned laienevad ja see põhjustab ärritavat peavalu,» selgitab ta. «Kuna kofeiin kohvis on sooneahendaja, võib see peavalu leevendada. Liigne kohvi joomine teeb aga olukorra veelgi hullemaks,» hoiatab arst. «Pohmellist tingitud peavalu leevendamiseks võib juua tassikese kohvi, kuid päev läbi kohvi joomine ei tule enam kindlasti kasuks.»

Täistera röstsai

Süsivesikute hirmus dieeditajad, võtke teadmiseks, et paaniline süsivesikute vältimine võib põhjustada peavalu. «Süsivesikutevaest dieeti järgides saavad glükogeeni varud viimaks otsa, need on aga aju peamine energiaallikas,» sõnab Palinski. «Selle tõttu kaotab ka keha rohkem vedelikke, mis võib põhjustada dehüdratsiooni. Kuna aju ei saa piisavalt energiat ja tekib veepuudus, võivadki sellised süsivesikuvaesed dieedid vallandada peavalu.» Seda kogedes tuleks süüa tervislikke süsivesikuid, mida leidub näiteks täisteraviljadest pagaritoodetes, kaerahelbepudrus, puuviljades või jogurtis. Muide, süsivesikute söömine võib kaasa aidata ka tuju paranemisele.

Mandlid

Uuemad uuringud on näidanud, et kuna mandlites külluslikult leiduv magneesium lõõgastab veresooni, võib nende söömine kaitsta peavaluhoo eest. On eksperte, kes soovitavad migreeni korral toitumises magneesiumile eriti suurt rõhku panna. «Selleks, et toidust rohkem magneesiumikätte saada, tuleks süüa magneesiumirikkaid toitusid nagu banaane, kuivatatud aprikoose, avokaadot, kašupähkleid, mandleid, pruuni riisi, kaunvilju ja seemneid,» soovitab Palinski.

Vürtsikas salsa

Peavalust võivad aidata kiiremini üle saada ka väga vürtsikad toidud nagu salsa ja kaunpipar. «Sõltuvalt peavalu tüübist võivad vürtsid tõesti aidata,» räägib arst. «Kui peavalu põhjuseks on põskkoobaste kinnisus, võivad vürtsikad toidud aidata hingamisteid avada. Selle järel pinge taandub ja peavalu läheb ära.»

Seesamiseemned

Puista neid salatile, sega pudru, supi või vokiroa sisse. Väikesed seesamiseemned on pungil kasulikest toitainetest. «Seesamiseemnetes on kõvasti E-vitamiini, mis aitab stabiliseerida östrogeeni taset ja seega ennetada menstruatsiooniaegset peavalu,» ütleb Palinski. «Lisaks tuleb see kasuks vereringele, mis samuti aitab peavalu ennetada.»

Spinatisalat