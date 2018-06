Mis juhtub kehaga pohmelli ajal?

Pohmeluse ennetamise ja leevendamise võimalusi on teaduslikult märkimisväärselt vähe uuritud ning selle teket ei osata senini täpselt kirjeldada. Alkohoolse pohmeluse kujunemisel ei ole üht kindlat põhjust, vaid tegemist on erinevate füsioloogiliste, metaboolsete ja neuroimmunoloogiliste seostega. Pohmeluse teket on seostatud etanooli peamise mürgise ainevahetusprodukti, atseetaldehüüdi toime, alkohoolsete jookide kõrval- ja lisaainete toime, endokriin- ja immuunsüsteemi häirete ning organismi vedeliku- ja soolatasakaalu häirumisega.