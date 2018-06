Nõuandeid, kuidas pärast suuri pidustusi pead parandada

Vicky Vlachonis on tervisenõustaja, kelle klientide hulka kuuluvad näiteks Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, Katy Perry ja Nicole Richie. Glamour uuris temalt, kuidas oleks pärast suuri pidustusi kõige parem pead parandada.

Joo piisavalt vett ja tarbi antioksüdante (C-vitamiini, magneesiumit jms). Kuna alkohol võib tekitada vedelikupuudust, siis vett juues saad seda ennetada. Vitamiinid aitavad kindlustada, et pohmell ei rikuks su järgmist päeva ära.

«Alkoholi joomine võib su organismi kurnata ja n-ö tühjaks imeda, seega alusta oma õhtut vee joomise ja vitamiinidega,» soovitas Vlachonis. Enne, kui hakkad manustama toidulisandeid, mis sisaldavad vajalikke vitamiine, konsulteeri oma arstiga, et olla kindel, et üks või teine vitamiin ei mõju sulle negatiivselt.

Vlachonis ütles, et kuigi see kõlab loogiliselt, ei tasuks erinevaid alkohoolseid jooke segamini tarbida. Samuti ei tasuks jookidega kiirustada. Kui sa jood erinevaid kokteile, veini ja näiteks õlut ning teed seda kõike üsna tempokalt, siis sa ei taju, kuidas see su organismile mõjub. Joo aeglaselt ja naudi igat jooki.