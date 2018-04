Evelin Ilves 50! 15 Evelini tsitaati armastusest, kehast, õnnest, naistest ja meestest

Evelin Ilvese raamat «Kirju» troonis edetabelite tippudes ja põhjusega – on ju oluline teada, mida mõtleb meie riigi endine presidendiproua, kuidas asju näeb, millega põhjendab oma esileediks olemise ajal ette võetud tegemisi. Valisime välja mõned Evelin Ilvese mõtteterad, mis panevad kaasa mõtlema. Mida teie arvate, kas olete Eveliniga nõus või vaidlete vastu? Andke kommentaarides teada!

Kõik võib muutuda, kuid mis jääb, on armastus. Oma maa, inimeste ja hingede armastus. Kogu elu ongi armastus, mis alatiseks alles jääb.

*

Eesti naine on nagu tabamata ime – ei taha ühegi käibeloleva naisekäsitluse alla ära mahtuda.

*

«Emadel on rohkem vastutustunnet kui noortel meestel,» vastas ühe kõrgkooli rektor kolmekuise lapse mamma küsimusele, miks just teda tööle tahetakse. Tänase Eesti kohta iseenesest väga eesrindlik ja julge mõte, kuigi sisult puhtalt pragmaatiline.

*

Aga ikkagi – see «maailma parim maitse». Kas ei seisne omatehtud leiva laiem mõju sootuks tundes, et kui meie pere suudab luua midagi, mis on maailma parim, tõstab see meid iseenesest keskmisest kõrgemale? Sest maailma parimat saavad ju luua erilised inimesed.

*

Minu meelest ei tohiks kedagi kehakaalu pärast häbistada. Esiteks on see lihtsalt maitselage ja madal. /---/ Nii ongi paraku, et üks kleit võib pildi peal näha välja ilusam kui tegelikkuses ja teine jälle vastupidi.

*

Ühelgi normaalsel inimesel ei lähe vaja kümnendikkugi sellest garderoobist, mida vajad siis, kui oled hommikust õhtuni laustähelepanu all.

*

Koosoldud ajast saavad emotsioonid ja mälestused, mis tulevad meie juurde ikka ja jälle tagasi. Olgu siis kurbuses või rõõmus. Meisse salvestunud tunded ongi ju inimlikkuse mõõde, nad annavad meile sisemise rikkuse ja elamise enesekindluse.

Lapse rõõm ja armastus vanemate ning kodu vastu on turvalise ühiskonna ainuvõimalik alus.

*

Millest oleneb tervis? Peale eluviisi, keskkonna, arstiabi kättesaadavuse, geenide – ka sotsiaalsest sidususest. Seega suhetest: perekond, sõbrad, klubidesse või ka kirikusse kuulumine. Lihtsamalt: armastav ja armastatud mees elab kauem ja õnnelikumalt.

*

Ma ei ole kahetseja ega ela minevikus. Ma tõesti ei mõtle niimoodi, et minu isiklik õnn ja heaolu sõltub kellestki teisest. Nii alateadlikult kui eriti viimastel aastatel olen päriselt teadvustanud, et minu heaolu keskpunkt asub minu enda sees.

*

Muidugi, ühiskonnas, kus kehale tähelepanu pööramine saab otsekohe beibestumise sildi ning kus kahtlaselt laialt on levinud arvamus, et heas vormis mees ei saa mingil juhul olla tark, pigem kantpäisusesse kalduv, tundub selline selgitustöö [et vähene liikumine ja terviseohtlik toitumine kuuluvad arenenud maailma suurimate riskitegurite hulka] nagu Hiina müüri ehitamine.

*

Küsime, miks nii vähe naisi tippjuhiks ja veelgi vähem tipp-poliitikuks saab. Esiteks on see liiga suur ohver pere arvelt, teiseks saadab naisi alati suurem meedia (pahatahtlik) tähelepanu ja kolmandaks – naised ei vali naisi.

*

Naised ja mehed tähtsustavad loomuldasa erinevaid asju. Suur pilt sõltub mõlemast: kui majapidamise ümber on maaparandus tehtud, võsa võetud ja teed korras, siis vähem tähtis pole, kas muru on niidetud ja lilled istutatud. Isa vaatab oma teismelist poega ja mõtleb, mis ameti ta saab või kui hea ülikooli lõpetab. Ema mõtleb esimesena sellele, mida ta täna koolis sõi ja kas õhtusel peol äkki mõnuaineid ei tarvitata.

*

Mulle tundub üha rohkem, et Eesti ühiskonna hoolivuse võti on naiste soovis ja võimaluses otsuste tegemises kaasa lüüa.

*

See, mida nõuab riigipea abikaasaks olemine, pole päris minu loomuses. Mina ei taha olla ühiskondlik kleit, nagu Eestis riigipea abikaasalt oodatakse.

*

[A]ga üks asi, mida olen alati teadnud ja järginud; kui midagi teed, tee hästi ja pühendumisega. Ükskõik, mis see siis ka pole.