Vaimne vägivald: raske ära tunda, raske pääseda

«Vaimse terroriga liitusid ka mehe vanemad, sest mina olin ju süüdi: varem tüüp nii palju ei joonud! «Liina, mis sa tegid temaga? Miks sa lased? Ütle, et ta nii ei teeks!»» kirjeldab Liina õlgadele langenud pingeid.

Lõpuks sai Liinal küll ning ta proovis mehest lahti saada. Maksis talle iga nädal, et too ometi ära läheks. Aga ta ei läinud, kuhu tal minna oligi. «Tema ähvardas mind ja ennast ära tappa, kuskile see teema ei viinud...» Liina kapseldus, ei suhelnud enam lähedaste ja sõpradega, sest ei suutnud enam valetada. «Siis otsustasin, et pöördun lähedaste poole, nemad ikka toetavad.» Esimene telefonikõne emaga lõppes aga pisarates, kuna ema küsis, kas Liina muutus mehe jaoks igavaks – istub ju teine ainult kodus, kui mees tööd teha rügab... «Viskasin telefonitoru ära ja lahistasin nutta. Et mis mõttes mu oma ema... Aga siis mõistsin, et ta lihtsalt ju ei teadnud, et hoopis mina rügan kahel kohal, et võlgu maksta ja üldse ära elada. Ema nuttis ja vabandas, et varem ei märganud. Ja miks mina midagi varem ei öelnud, see oli tema emasüdame jaoks korralik põnts.»

Ometi hakkas tunneli lõpust paistma valguskiir. Liina vahetas lukud ja tõstis mehe asjad ukse taha. Ignoreeris mehe hala ja palveid ning istus õhtuti pimedas toas, et keegi aru ei saaks, et ta kodus on. Kogu katsumusele järgnes pikk depressiooniperiood, millest välja aitasid Liina antidepressandid. «Aga kokkuvõttes oli see lühike ja kerge periood kõige eelneva kõrval,» tõdeb vapper naine.

Ei mõistnud aastaid, mis temaga tehti

Siret (30) kohtus oma poiss-sõbraga kahekümnendate eluaastate alguses. Ka nende suhe arenes ääretult kiiresti: alles tutvuti ühiste sõprade kaudu ning kolme kuu pärast nad juba elasid koos ning Siret oli kohtunud kõigi mehe sõprade ja pereliikmetega. Juba olid teemaks ka lapsed ja ka raha oli algusest peale suhteliselt ühine.

«Tagantjärele on ehk veider see, et ta ei tahtnud minuga enne magada, kui ma olen tema tüdruk. Tähendab, ta tahtis minuga väga magada, aga mitte enne, kui olen nõus temaga suhtes olema,» meenutab naine. «Sellel hetkel tundus see pigem romantiline ja armsalt vanamoodne, aga tagasiulatuvalt näen, et ta tahtis mind omada.»