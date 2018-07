Kas märgi juukseid tohib kammida?

Juuksur Meri Kate O’Connor ütles, et märgade juuste kammimist tuleks vältida, kuid samas tuleks arvesse võtta ka seda, millega sa juukseid kammid, kirjutab Good Housekeeping.

«Me kasutame klientide juukseid föönitades laiade harjastega harju. Oluline on see, et laseksid ka harjal vahepeal kuivada, vastasel juhul kleepuvad harjased kokku ja siis muutub kammimine juba üsna keeruliseks,» sõnas O’Connor.

Kui kasutad kvaliteetset harja, peaks see libisema vabalt läbi juuste ega tohiks kiharate külge kinnituda. Ent paljud inimesed kasutavad harju, mille harjaste küljes on pisikesed värvilised pallikesed. Kas ka sellise harjaga tohib niiskeid juukseid kammida? O’Connor hoiatas, et juuksed võivad takerduda pallikeste ümber ja selle tulemusel võid mõned juuksekarvad peast välja tõmmata. See ei mõju juustele sugugi hästi ja seda tasuks pigem vältida.