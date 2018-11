Eelnevalt on vaagnapõhjalihaste ehk Kegeli harjutusi soovitatud naistele, kes on lapse sünnitanud, kuna need aitavad lõtvunud lihaseid tugevamaks muuta. Nüüd soovitavad eksperdid neid harjutusi aga kõigile naistele, kuna see on hea moodus voodielu parandamiseks.