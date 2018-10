Lugeja lähisuhtevägivallast: kuidas sai armastatud mees mulle nii teha?

Nii ma siis elasin pideva sõimu all, kuni üks õhtu pidime taas kohtuma. Olin oma sõbranna juures. Noormees oli veidi joonud ning pidi minuga kokku saama. Kuna ta muutis pidevalt kokkusaamisaega ja -kohta, palusin tal tulla mu sõbranna maja ette. Oli sügis, väga jahe ning vihmane. Teadsin, et õhtu ei tule kuigi roosiline. Kui noormees lõpuks sõbranna maja ette jõudis ja uksekella helistas, võttis sõbranna vastu ja ütles, et ma lähen kohe alla. Sõbranna vanematel olid sel hetkel külalised ning minu noormees kuulis meeste juduvada. Noormees küttis end sellest üles: «Ahah! Te olete seal mingite meestega jah!». Ta oli kindel selles, et ma olin petnud teda sõbranna juures meestega nind nüüd salatsesin. Taas algasid solvangud.

Kuna ma muutun ka ise väga emotsionaalseks ega hoia mõtteid keele taga, hakkasin omalt poolt vastu rääkima kurjemal toonil, et kuidas ta saab nii mõelda. Noormees vihastus selle peale veel rohkem ning võttis järsku mu kaelast kinni ja hakkas kägistama, samal ajal mulle silma sisse vaadates ning lausudes milline vastik libu ma olen. Ma püüdsin vastu hakata, kuid tulutult. Ta tõmbas mu mütsi peast, viskas selle eemale ning lükkas mind asfaldile pikali ja hakkas mind jalaga taguma. Ma nutsin ja karjusin, kuid kedagi ei olnud läheduses, oli hilja ja pime. Lõpuks ta jooksis minema, karjudes veel solvanguid ja sõimu. Ma olin šokeeritud, nutsin ja värisesin. Läksin parima sõbranna juurde, kes seal lähedal elas ning umbes poole tunni pärast hakkasid sõnumid tulema, et ma ise olen selles süüdi, et ma nii valelik olen ja kas me võiksime äkki ära leppida. Kui ma nendele ei reageerinud, sain uusi sõnumeid, et ma ise olen süüdi, et seda tüli nüüd edasi ajan, võiksin tema juurde minna ja ilusti ära leppida..

Võtsin sel hetkel enda jaoks kindla otsuse vastu, et nüüd on kõik. Rohkem ei tee ma temaga enam tegemist. Psüühiliselt olin täiesti läbi. Kuidas saab armastatud mees mulle nii teha? Kuidas ta saab arvata, et ma olen võimeline teda kogu aeg petma ja kõike muud halba tegema? Ma tõesti ei näe siiani, et ma oleksin talle selle kõige arvamiseks põhjust andnud. Mu peas olid kõige mustemad mõtted ning mingil hetkel olin sunnitud käima psühholoogi juures. Ma ei tundnud seal otsest abi saavat, kuid ma arvasin, et olin juba sellest vaimsest vägivallast ja selle kulminatsioonist natuke välja tulemas.