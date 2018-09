Mille poolest on kõrvits tervisele kasulik?

Healthmeup.com toob välja kõrvitsa kõige paremad omadused:

Sisaldab vähe kaloreid

Kõrvits sisaldab väga vähe süsivesikuid ja üldse mitte rasva, seega annab see vähe kaloreid. Samuti on see kolesteroolivaba, mille pärast on see hea alternatiiv näiteks kartulile.

Kiudainerikas

Kõrvits on köögivili, mis sisaldab rohkelt kiudaineid. Seda peetakse heaks kõhukinnisuse ravimiks, sest see sisaldab nii palju kiudaineid, et puhastab organismi ja parandab südame tööd.

Sisaldab palju vitamiine ja mineraale

Kõrvitsas on palju A-, C- ja K-vitamiini. C-vitamiin on hea kudede kasvuks ja taastamiseks ning K-vitamiin on hea luudele ja südamele. Kõrvitsas on A-vitamiini beetakaroteeni näol, mis on kasulik nägemisele, luudele ja immuunsüsteemile. Lisaks on selles köögiviljas palju mineraale nagu magneesium, mangaan, kaalium, raud ja fosfor.

Vähivastaste omadustega

Kõrvits on vähivastaste omadustega, mis tähendab, et see aitab ära hoida vähki. Lisaks C-vitamiinile ja beetakaroteenile sisaldab see mitmeid teisi antioksüdante, mis kaitsevad keha mürkainete ja kemikaalide eest, mis põhjustavad vähki.

