Kohad, kust mees soovib, et sa teda puudutaksid

Järgmine kord ära piirdu vaid tema suguelundite hellitamisega, vaid tugine järgmistele nõuannetele, et mehele mõnu pakkuda, kirjutab iDiva.

Kael. Kael on tundlik piirkond ja seal on palju närvilõpmeid. Ootamatu õrn puudutus kaelapiirkonnas võib mehe värisema panna. Järgmine kord suudle õrnalt mehe kaela, et teda erutada.

Kõrvad. Kõlab uskumatult, kuid kasvõi kõrva sosistamine võib mehe hulluks ajada, seega kujuta ette, mis juhtub siis, kui sa kasutad oma keelt. Alusta sellest, et sosistad talle seksikaid asju kõrva ja seejärel limpsa kõrva keelega või näksa hammastega.

Pepu. Pepu on üks tundlikumaid, kuid samas kõige vähem hellitusi saav kehaosa. Eruta meest kerge pepulaksuga, kui ta seda üldse oodata ei oska. Kui sa mehele oraalseksi teed, siis masseeri samal ajal tema peput.

Nahk. Nahk mängib väga olulist rolli erutuse juures. Nahk on kõige suurem organ, mis on seksiga seotud. Naha hõõrumine ja silitamine parandab vereringet, mis viib lõpuks erutuseni. Puuduta oma partnerit voodis olles võimalikult palju. Võite alustada masseerimisega ja hiljem libista oma käsi mööda tema selga, käsi ja kõhtu.

Jalad. Jalamassaaž on erutav ja näitab mehele, et sa hoolid temast. Jalamassaaž on erootiline kui ka romantiline. Järgmine kord, kui mees tuleb väsinult töölt koju, üllata teda jalamassaažiga.

Keel. Pole mingi üllatus, et korralik suudlus on erootiline ja sensuaalne. See on lihtsaim moodus, kuidas meest erutada. Ära tee keelega kogu aeg samu liigutusi, vaid lisa suudlusele veidi vürtsi. Alusta näiteks keelega ringe tehes või kergelt tema keelt imedes.

Huuled. Meest saab erutada ka tema huuli limpsates, imedes ja näksates.