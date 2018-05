Kõige rängemad eksimused, mida uue seksuaalpartneriga tehakse

Madratsitootja Ergoflex tellis uuringu, et selgeks teha, mis on kõige ebameeldivamad asjad, mida uus partner voodis teeb. Üllatuslikult tuleb välja, et suurim patt on liigne õrnutsemine. See on uuele partnerile isegi ebameeldivam kui vali röhatus või kõhugaaside väljutamine.