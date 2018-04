VANA KULD. Janek Mäggi: 30-aastaselt on vallalise naise rong läinud

Mäggi rääkis, et tema ise astus abiellu teistest varem - 19-aastaselt juba hakkas oma tulevase naisega suhtlema ja esimesed viis aastat oli õudne stress, kui sõbrad muudkui küsisid, et kuidas sa ei saa tulla, lähme paneme pidu.

«Nüüd on kuidagi vastupidi. Nendel on hirmus stress kogu aeg - kellel on väikesed lapsed, midagi ei saa teha. Mina mõtlen, et mul on juba niimoodi... kannavad pead, eksole. Suhtleks, teeks midagi - neil ei ole aega,» rääkis Mäggi.

Ta tõdes, et need inimesed on oma elu valesti elanud ja ka naised elavad oma elu valesti. Naiste suur viga seisneb tema sõnul selles, et nad käivad ülikoolis, teevad magistrantuuri, teevad karjääri ja siis neljakümneselt otsustavad hakata tegema lapsi. «40 on utreeritud, aga kui te 30-selt hakate endale meest otsima, siis te muidugi ei leia - see rong on lootusetult läinud,» tõdes Mäggi.

Üks kirikuõpetaja olevat talle rääkinud naistest, kes tema juures käivad kurtmas ja küsimas, mida nad peaksid tegema. Kirikuõpetaja öelnud, et kui naisel on juba «tissid välja veninud, tagumik suur ja tal on olnud miljoneid erinevaid suhteid, mida ta pole suutnud pidada, siis miks ta ootab, et keegi teda veel tahab»?

«Tegelikult oli tal natukene õigus, selles on oma selline ...mitte terviktõde - osad naised on ka kolmekümneselt väga toredad,» muigas Mäggi.

Samas rääkis ta, et kolmekümneaastane mees - see on juba midagi. Tal on töö, tal on natukene haridust, tal on mõistust, ta saab asjadest aru, võib-olla tal on auto, võib-olla tal on koht, kus elada. «Aga selliseid inimesi turul ei ole, nad on kõik kinni,» märkis Mäggi.

Naiste puhul on aga tema sõnul selleks hetkeks olukord muutunud juba keerulisemaks - nad ei ole enam nii säravad, nad ei ole nii innukad. «Aga 20-aastast meest ei taha mitte keegi enam, tal ei ole majanduslikult mingit kindlustatust, ta on kõrend, suhteid ei ole - no ta ei ole sobiv,» lisas Mäggi.

Nende meeste jaoks aga, kes pole suutnud 30. eluaastaks saavutada mitte mingisugust positsiooni oma tutvusringkonnas, ühiskonnas, perekonnas, on aga Mäggi sõnul rong samuti läinud.