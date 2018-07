Põhjuseid, miks suvine seks on eriti kuum

Kuna väljas tõusevad temperatuurid kohati eriti kõrgele, tunned sa loomulikult kerget laiskust. Kui asi puudutab seksi, on see laiskus väga hea. Su keha üritab selles kuumus energiat säilitada, seega su hingamine aeglustub ning ka liigutused on aeglasemad. See tähendab omakorda pikka eelmängu, mis tekitab maksimaalse erutuse. Lisaajal on kumulatiivne toime, muutes puudutuste tundmise intensiivsemaks ja tekitades veelgi tugevama kulminatsiooni.