Värskenda suhet: kümme viisi, kuidas meest üllatada

Kohting, mitte kohustus

Pereelus tuleb ette palju igapäevaseid tüütuid kohustusi. Küll peab käima hambaarstil, poes või viima piduriideid keemilisse puhastusse. Tee kohustusest meeldiv üllatus. Lepi näiteks mehega kokku, et saate mingil igapäevasel põhjusel kuskil kokku ja üllata teda näiteks kino- või teatripiletitega. Vali midagi, mis talle tõesti meeldib.

Tähista seda, et ta olemas on

Mehele meeldib tunda, et ta on kuningas, kuid kui argielus täidab ta pigem autojuhi, koka või koristaja rolli, siis jääb talle mulje, et ta on kõrvalejäetud ja tühine. Rõõmusta meest ja üllata teda erilise õhtusöögiga, mis on valmistatud just tema meeleheaks. Kutsu külla ka mõned sõbrad või sugulased, et saaksite talle näidata, kui oluline ta on.

Tänukiri

Enamasti hakkame aja jooksul mugavustega harjudes teatud asju iseenesest mõistetavana võtma. Näiteks viskab ta alati prügi välja või niidab muru. Ilmselt on tema kanda nii mõnedki majapidamistööd, mis võivad mõnes peres moodustada mahult justkui teise täiskohaga töö. Koosta nimekiri kõigest sellest, mille eest talle tänulik oled. Veelgi parem – anna talle põsemusi, et näidata, kui tänulik sa oled.

Seksuaalne mugavusstoon

Enamik naistest ei saa seksuaalelu üksluisust muuta seepärast, et nad ei suuda lõõgastuda. Astu sõna otseses mõttes oma mugavusstoonist välja. Kondoomifirma Trojan Brand tegi uuringu, mis näitas, et ainult 32 protsenti täisealistest inimestest on õues seksinud. Kui kuulud nende 68 protsenti hulka, kes pole seda teinud, siis oleks ehk aeg mehega midagi põnevat ette võtta.

Paranda tema vanu riideid

Kas pole mitte igal mehel midagi väga vana, millest ta kuidagi loobuda ei taha? Vana jope, tugitool või kulunud kingad, mida ta mitte kuidagi ära ei taha visata? Puhu ta lemmikule uus elu sisse, vii näiteks ta kingad parandusse!

Üllatusreis

Mõnikord vajame lihtsalt pausi argirutiinist, et taas elu võlu nautida. Tehke seda koos - pane salaja raha kõrvale, et saaksite kahekesi romantilisele reisile minna. Isegi, kui sul kulub raha säästmisele üle aasta, on lõpptulemus seda väärt - ta ei unusta seda kunagi.

Nädalavahetus sõpradega

Nii nagu sulle meeldib sõbrannadega tüdrukuõhtut veeta, tahab ka mees oma sõpradega semutseda. Nädalavahetus sõpradega ei pea tähendama kahetsusväärseid rumalusi ja usaldusproovi – häid sõprussuhteid saab hoida ka kalal ja matkal käies või sporti tehes.

Seksikad kirjad või pildid

Digitaalajastul on käsitsi kirjutatud armastuskiri väga eriline ja meeldejääv leid. Poeta kirjake talle taskusse, kui ta läheb tööreisile, et ta teaks, mis on teda kodus ootamas.

Mehe hobi

Kui su mees tegeleb millegi sellisega, mis sind tegelikult ei huvita, siis on ikkagi tore, kui sa mõnikord ta tegevustest mingil määral osa võtad. Olgu selleks spordiüritustel käimine, kalastamine, pallimäng või midagi muud - kindlasti teeb talle heameelt, kui oled valmis ta kirega lähemalt tutvuma. Kui oled otsustanud seda teha, siis tee seda entusiastlikult. Ära mine taga kaasa selleks, et vinguda.

Initsiatiiv magamistoas