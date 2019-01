Neli põhjust, miks dieedid luhtuvad

Selleks, et kaal alaneks, peaksid kindlasti piisavalt magama. Uuringud on näidanud, et unepuuduse käes vaevlejate organismis on rohkem greliini. See on hormoon, mis tekitab isu just rasvaste ja süsivesikuterikka toidu järele. Kui sul on uinumisega raskusi, siis ära söö suurt sööki enne uneaega, sest see teeb keha ärksamaks ja annab üleliia energiat.