Maailma esikümme, kus Eesti teeb Ameerikale pika puuga ära

Kes sööb maailmas kõige rohkem šokolaadi? Pole ehk hämmastav, et selleks on šveitslased, kuid üllatusena võib tulla tõsiasi, et šokolaadisööjate esikümnes on tublilt esindatud ka eestlased.