Vaata, kuidas on Miss Ameerika võitjate kehatüüp aja jooksul muutunud

Miss Ameerika iludusvõistlus on tänapäeval sootuks midagi muud kui 94 aastat tagasi, mil seda kutsuti rahvasuus populaarsusvõistluseks. Tänapäeval on see pigem värvikas tele-show. Hariv veebiportaal Psych Guides võttis aga lähema vaatluse alla, kuidas on naiste kehakuju - mida tuuakse ju teistele naistele ideaalse näitena - aja jooksul muutunud ning leidis, et missid on läinud järjest kõhnemaks.