Ülekvalifitseeritud? Viis nõuannet uuele töökohale kandideerimiseks

Olgu põhjuseks, mis tahes, sinu CV on ilmselt paljude tööandjate jaoks omamoodi hirmuäratav, kirjutab TFBanki Laenukool. Vältimaks tüüpilisi vastuseid stiilis «Te olete antud positsiooni jaoks ülekvalifitseeritud,» või «Meil pole teile vastavat palka ja/või väljakutseid pakkuda», soovitame tööle kandideerides ennetavalt proovida mõnda allpool toodud nippi.

Alusta oma tutvusringkonnast. Soovides senisest madalama positsiooniga tööd, on targem alustada sõpradest ja töökontaktidest. Nemad tunnevad sinu iseloomu ja võimeid ning jäävad väiksema tõenäosusega sinu soovide osas kahtlevale seisukohale. Nende suust vaevalt «Sa päriselt ka tahad seda tööd?!» kuuleksid. Pealegi, kui neil endal midagi pakkuda pole, võivad nad teada kedagi, kellele sind soovitada.

Muuda oma resümee natuke tagasihoidlikumaks.



Rõhk on sõnal «natuke». Võta oma suurimatelt saavutustelt natuke sära maha, vahest tasuks mõni auhind ja vastutusrikkam tööülesanne üldse välja jätta. Suure tõenäosusega on sul väga spetsiifiline CV. Muuda selle sisu üldisemaks, kuid mitte nii palju, et sinust tegelikkusest rumalam mulje tekiks.



Kohanda oma CV-d vastavalt pakutavale ametikohale.



Üks asi on teha natuke tagasihoidlikum resümee, teine võimalus on seda iga kord kohandada. Jah, see variant on ajakulukam, kuid samas võimaldab rõhuda pigem sinu oskustele kui suurtele tiitlitedele erinevates firmades ja projektides. Demonstreerimaks oma huvi ja motiveeritust, too kaaskirjas välja juba paar ideed, millega saaksid ettevõttes kasulik olla.



Valmista ette nö kõne teemal «Miks ma soovin teie ettevõttesse tööle tulla?»



Mõnel intervjuul ikka tekib küsimus, et miks peaksid sina oma teadmiste ja kogemuste juures soovima sellist ametikohta. Ole selleks valmis. Vahet pole, kas näitad üles totaalset vaimustust firma kohta või tunnistad ausalt, et arved vajavad maksmist, peaasi, et sinu vastus oleks läbi mõeldud ja konkreetne.