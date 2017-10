Teadlased tegid selgeks: see on parim viis partner maha jätta

Brigham Young University teadlased uurisid, milline on parim variant kellegi maha jätmiseks. 145 katsealusele anti mitu erinevat stsenaariumi, kuidas neile halba uudist teatatakse. Uuringu tulemused näitasid, et parim viis kellestki lahku minna, on teha seda kiiresti ja ausalt.

Teadlane selgitas, et kui maja põleks, tahaks inimesed sellest kohe kuulda. Sama lugu on haiguste ja muude negatiivsete uudistega, kirjutab TheSun. Ka lahkuminekul peaksid lähtuma eeskätt sellest, et säästa teise osapoole aega, selgitada ausalt ja selgelt põhjuseid ja olukorda.