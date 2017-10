Täna «Kodutundes»: esimese abikaasa enesetapust hoolimata leidis üksikema õnne

Poissmees Tõnise jaoks oli Merit unistuste naine juba ammu, ent siis oli Merit veel abielus. Naise esimeses suhtes oli palju ilusat, aga ka palju valu. Süüdlaseks oli toonase kaasa alkoholilembus, mis lükkas tagaplaanile nii naise kui ka kahe väikese tütre heaolu.

See abielu sai äkilise lõpu, kui mees vabatahtlikult siitilmast lahkuda otsustas. Raskel hetkel oli Tõnis see, kes Meritile ja tema tütardele toetavat õlga pakkus. Jah-sõna pidi mees siiski kaua ootama, sest Merit ei olnud uueks suhteks valmis. «Mul oligi mõte, et ma ei võta enam kedagi ja kasvatan üksinda oma lapsed üles,» tunnistab Merit, kelle sõnul on Tõnis tema ja laste nimel valmis kõigeks. «Nad sulasid esimesest päevast kokku,» meenutab ta tütarde sooja vastuvõttu, mis ka talle külge hakkas.

Aasta tagasi abiellunud Tõnise ja Meriti suurimaks mureks on täna see, kuidas ilma keskkütteta korter laste jaoks soojemaks ja turvalisemaks muuta. Selliseid ajahambast puretud kortermaju on Eestis palju ja ka Meritile ning Tõnisele on soovitatud korduvalt sealt ära kolida. Nende jaoks on see aga kodu, kus oma lapsed üles kasvatada ja seetõttu otsustas ka «Kodutunne» täita selle pere unistuse mugavamast kodust.

«Kodutunne» on Kanal 2s täna kell 20.30.