Esiemade ilunipid: ilus naine on puhas, hoolitsetud ja enesekindel

Kairi kirjutab: «Minu ema pidas ilu juures kõige tähtsamaks enda eest hoolitsemist. Enda üleslöömist ei peetud nõukaajal sobivaks. Ka minu ema oli selles osas väga tagasihoidlik. Meikis ennast ainult tähtpäevadeks ja pidudeks. Ema ei teinud erilisi iluprotseduure. Käisime palju maal ja loomulikult käisid kõik saunas. Tol ajal seda muidugi iluprotseduuriks ei peetud.

Kuna moodi hakkasid tulema kodused iluvahendid, siis julgustas ema mind ise näomaske segama. Tegin ka taimetõmmistest näovett ja keetsin takjajuuri juuste tarvis.

Kuigi võimalused oli tol ajal napid, tundis ema suurt huvi riiete vastu. Ta püüdis alati oma komplekte maitsekalt sättida. Praegugi tuleb mulle silme ette pilt emast peegli ees.

Ema püüdis ka mulle alati moekaid riideid hankida (poest neid ju siis ei saanud), õmbles ise ja õpetas mindki õmblema.

Ema oli uhke hoiakuga tugev naine, kes oli hinges õrn ja kes tõeliselt hoolis teistest inimestest. Midagi ilusamat ei saagi olla.»

Inga kirjutab: «Mulle on õpetatud, et naturaalne ilu on kõige tähtsam. Mõnus laupäevaõhtune suitsusaun koos rohke vihtlemisega ning külma veega karastamine on see, mis teeb olemise heaks, ent hoiab ka välimuse värskena. Lihtsuses peitub võlu!

Geete kirjutab: «Olen pärit perest, kus kosmeetika ja enese ehtimine pole väga au sees olnud. Ühel vanaemal oli ainus kord pisut põseruuži ja huulepuna kanda oma pulmapäeval. Emagi on kosmeetika avastanud alles nüüd, minu kõrvalt katsetades. Küll aga sai teise vanaema peeglilaual parfüümipudeleid imetletud ja huulepulkasid uudistatud.

Ilmselt olen oma vanaemadelt ja emalt parima ilunipina saanud kaasa tasakaalukuse – vähem on tõesti rohkem! Ilus on naine, kes on puhas, hoolitsetud ja enesekindel. Samuti on lapsest saati tähtsaks hommikuseks rutiiniks jääkülma veega näopesu – äratab üles ning paneb naha särama.»