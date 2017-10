Ema leiutas lapse rahustamiseks «kallistusnupu»

Louise Mallett teadis, et peab midagi ette võtma, kui tema nelja-aastane poeg esimestel päevadel koolis lohutamatult nuttis. Ema nägi hommikuti, et poeg on emotsionaalne ning tuli suurepärase lahenduse peale. Ta joonistas enda ja poja peopessa südamed.

Lahendus oli lihtne. Südamejoonistused toimisid kui kujutletavad nupud, mille abil üksteisega sidet pidada. Nad laadisid oma südameid, kui kooli minnes käest kinni hoidsid. Kui päeva jooksul laps ema igatses, pigistas ta südant peopesas, mis saatis kujutletava kallistuse teisele. Ja vastupidi. Peale koolipäeva lapsele järele minnes küsib ema, kas poeg sai ema kallistused kätte. Poiss on ise rääkinud, et ta surub südant peopesas mitmeid kordi päevas, kuid pole sellest alates nutnud, kirjutab Woman´s World. Imeline, mida väike kujutlusvõime ja emotsionaalne side võivad teha!