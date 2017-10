Eesti naiste intriigid: täiskasvanud sõbrannad ei tülitse mitte ainult meeste pärast

Janika (45) tähistas oma kauaaegse sõbranna Pirjoga parasjagu restoranilauas viimase sünnipäeva. Oli planeeritud kena «tüdrukuteõhtu», kui äkki helises Janika telefon ning teisel pool liini oli tema täiskasvanud poeg, kes teatas, et oli Janika mehe ja oma kasuisaga fataalselt tülli pööranud. Pinged nende kahe tema ellu kuuluvad mehe elus olid kestnud juba aastaid, niisiis aimas Janika süda halba. «Ütlesin Pirjole lihtsalt, et pean koju minema üht segadust klaarima, mul ei ole tuju siin praegu edasi istuda, aga midagi täpsemalt ei selgitanud,» meenutab ta. Peredraama sai tolleks õhtuks klaaritud, ent järgmisel päeval kohtas Janika linnas juhuslikult enda ja Pirjo ühist tuttavat. «See polnud isegi lähedane sõber, vaid lihtsalt inimene, kellelt olime mõlemad üht teenust tellinud,» selgitab Janika. «Ja siis teatas see inimene suurisilmi:« Kuulsin, et olete mehega lahku minemas. Terve linn räägib juba, et nüüd on kindel lahutus!» Polnud just raske aimata, kelle kaudu lumepall veerema hakkas – Pirjo ning tolle mehe lapsed käisid samas trennis. «Eks ma olin enne ka kuulnud, et Pirjol selline komme on – mitte ainult inimesi taga rääkida, vaid seda infot veel ka suvaliselt moonutada, aga kuni see teema minu isiklikku elu ei puudutanud, ei võtnud ma seda väga südamesse,» on Janika nõutu, «ma ei ole siiani hakanud talle midagi ütlema ega temaga isegi ühendust võtma. Mul on üldse raske inimestega konflikti minna, aga kui ta ise peaks mulle helistama, siis kavatsen kõik ära rääkida.»

Paari kuu tagune tüli on praeguseks seega pausi peal.

Sõnumeid saada ainult kaine peaga

Rebekka (33) ja Annika olid tuttavaks saanud ülikoolis ning päris ohjeldamatult koos pidusid pidanud. Tundus, et miski ei saa sellist lõbusat tandemit väärata, ent ühel hetkel ilmus Rebekka ellu mees, kellesse ta armus ning kellest üsna pea ka lapseootele jäi. Oma uut armsamat tutvustas Rebekka loomulikult ka Annikale ning avastas enda rõõmuks, et mehe ja sõbranna vahel tekkis samuti kohe hea klapp. «Kui tütar juba sündinud oli, võtsin miskipärast ühel õhtul mehe telefoni ja leidsin sealt Annika poolt äsja saadetud sõnumi, milles ta mu meest peole kutsus,» meenutab ta, «siis mul lõi silme eest mustaks. Väikese beebi emana olin muidugi ülitundlik ka. Sellelt samalt mehe telefonilt helistasin kohe Annikale ja küsisin: «Kas nüüd on kõik mehed maailmast otsa lõppenud, et pead hakkama minu oma murdma?!» Annika vabandas, et oli tahtnud sõnumit hoopis kellelegi teisele saata ja Rebekka mees sai selle täiesti kogemata. «Loomulikult ma ei uskunud teda. Karjusin natuke ja viskasin toru ära,» ütleb Rebekka nüüd mõningase piinlikkusega. Viha ei lahtunud kaua aega ja Annika jõudis vahepeal teise riiki kolida. «Kui maha rahunesin, siis mõtlesin, et kuna mu mehe nimi algab A-tähega ja on sageli paljude inimeste telefoniraamatus esimene, siis on selliseid arusaamatuid telefonikõnesid ja sõnumeid ennegi tulnud – eriti nädalavahetuseti, kui pidutsetakse.»

Siiski püsis vaikus sõbrataride vahel lausa kaks aastat, kuni ühel päeval Tallinnas ühes kaupluses juhuslikult kohtuti. «Annika tuli minu juurde, ei öelnud mitte ühtki sõna ja kallistas ainult,» kirjeldab Rebekka hetke, mil ta solvumine järele andis. «Nüüd olen aru saanud, et tegu oligi tõesti eksitusega ja meie suhted on jälle sama head kui varem.»