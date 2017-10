Päästeamet hoiatab: koridoris seisev lapsevanker võib saada saatuslikuks

Igas hoones peavad olema piisavalt avarad ja liikumiseks ohutud evakuatsiooniteed ning asjad, mida hoitakse, ei tohi olla põlevmaterjalist. Trepikodades hoiustatud lapsevankreid on ka süüdatud – tänavu märtsis toimus öisel ajal sotsiaalmaja trepikojas vankripõleng, mis jättis oma korteritesse lõksu kümned inimesed.

Kus siis lapsevankreid hoida? See on küsimus, mis vaevab paljusid lapsevanemaid, sest üldjuhul on probleemiks see, et ei jaksata vankrit korterisse viia, puudub keldriboks või korteris pole ruumi vankri hoiustamiseks.

Selleks, et lapsevankriga pere ei oleks oma murega üksi, peaks korteriühistu või majavanema kaudu koridoride evakuatsiooni teemat ühiselt majas arutama ja leppima kokku, kus ja kuidas elanikud vankreid, aga näiteks ka jalgrattaid hoiavad.

Tuleohutusteemalist nõu saab küsida 14. oktoobril, kui päästekomandodes toimub avatud uste päev. Sel korral on plaanis rääkida, kuidas tulekahju korral käituda ja vajadusel oma kodust ohutult väljuda.