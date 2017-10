Unusta supertoidud! Need on supertaimed

Basiilik. Taimede kuningas aitab leevendada stressi ja ärevust. Tänu basiiliku heale tööle väsinud närvisüsteemiga, võib sellest kasu olla ka stressist tulenevate peavalude, lihaspingete ja unetuse puhul.

Nõgese lehed on suurepärased võitlemaks väsimusega. See taim sisaldab olulisi vitamiine ja mineraale, seehulgas C- ja A-vitamiine, kaltsiumi, rauda ja magneesiumit.

Kurkum on antioksüdant, mis on hea nahale, seedesüsteemile ja immuunsüsteemile. See maitseaine mõjub hästi pea kõigele. Seda on katsetatud isegi Alzheimeri ravis.

Ingverit kasutatakse enim haigustega võitlemiseks. Ingveril on haruldane võime panna inimene rohkem higistama, aidates sel toksiine tõrjuda. Lisaks on see suurepärane abivahend seedimisprobleemide korral.

Allikas: DailyMail