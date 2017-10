Neli võimalust, kuidas beebipille kasutades rasedaks jääda

Unustad pilli võtmata

See on ilmselt kõige levinum põhjus, miks pille kasutades rasedaks jäädakse. Isegi üks unustatud pill võib sind raseduskaitsest ilma jätta. Tutvu pakendil olevate juhistega, kuidas edasi käituda.

Võtad pille teiste ravimitega

Ilmselt on kõigilt arst küsinud, mis ravimeid tarvitate. See on selleks, et osad ravimid koos ei toimi. Kui võtad pille ning arst kirjutab sulle mõne uue ravimi, küsi üle, ega see beebipillide mõju ei kaota.

Hoiustad pille valesti

Pillid ei tohiks seista autos või mõnes muus kohas, mille temperatuuri kontrollida on raske. Pilide säilitustemperatuur peaks jääma alla 25 kraadi.

Sa oled võtmisega alles alustanud

Olenevalt sellest, millisest tsüklihetkest oma pille oled võtma hakanud, tekib kaitse erinevatel aegadel. Küsi nõu arsti käest, millal saad pillidega alustades kaitsele kindel olla.

Allikas: EliteDaily