Seitse kuulsust, kes ei häbene vibraatoritest rääkida

Women’s Health otsis üles sekspositiivsed staarid, kes ei karda rääkida elust nii, nagu see päriselt on. Siin on seitse naist, kes purustavad stigmasid.

Jane Fonda / Stephen Caillet/imago/PanoramiC/Scanpix

Jane Fonda

Märtsis esines Jane Fonda Ellen DeGenerese telesaates ja rääkis seal sarja Grace and Frankie tegelaskuju kogemustest seksmänguasjadega. Ellen küsis näitlejannalt, millised on tema enda kogemused seksleludega. «Mul on kaelas üks, mis näeb välja nagu kaunis hõbeehe,» muigas staar. Kui Ellen ei suutnud uskuda, et Jane Fonda riputab endale midagi sellist õhtusöögile minnes kaela, naeris 79-aastane Fonda, et kõik oleneb sellest, kellega sa koos oled ja milline vannituba välja näeb.

Jenny McCarthy. REUTERS/Danny Moloshok / Scanpix

Jenny McCarthy

Koomik Jenny McCarthy ütles 2013. aastal US Weeklyle antud intervjuus, et kannab vibraatorit oma käekotis alati kaasas. Aasta hiljem rääkis ta Howard Sterni intervjuus, et käis vallalisena olles läbi umbes 400 vibraatorit.

Carrie Fisher / Byron Purvis/SIPA / Scanpix

Carrie Fisher

Kadunud Star Warsi näitlejanna Carrie Fisher kirjutas oma 2008. aastal avaldatud memuaarides, et ta sai kord meeldejääva jõulukingi. «Üks kord kinkis mu ema nii mulle kui vanaemale jõuluks vibraatorid! Nii ebatavaline kingitus kui see ka pole, tasub märkimist, et see mahub ideaalselt jõulusoki sisse,» kirjutas ta.

Barbara Walters / Scanpix

Barbara Walters

2014. aastal tunnistas tänaseks 87-aastaseks saanud Barbara Walters, et tal on vibraator, millele ta pani (tabavalt) nimeks «selfi».

Whoopi Goldberg / Scanpix

Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg ütles saates View, et tal on vibraator nimega Stanley, kel on isegi oma Twitteri konto.

Jessica Biel / Scanpix

Jessica Biel

2015. aastal paluti Reddit AMA raames näitlejanna Jessica Bielil nimetada üks asi, mis on aastatega tunduvalt paremaks läinud. Biel vastas kärmelt: «Vibraatorid!»

Brandi Glanville. Adam Orchon/Sipa USA/Scanpix

Brandi Glanville

Kui tõsielustaar Brandi Glanville läks saatesse Famously Single, tunnistas ta teistele osatäitjatele: «Ma ei hakka valetama - ma võtsin oma vibraatorid ja seksika aluspesu kaasa.»