Kas tampoonidel on säilivusaeg?

Tampoonidel on säilivusaeg, mis on tavaliselt viis aastat pärast nende tootmist.

Naistearst Alyssa Dweck seletab: «Mõtle puuvillale. See on vastuvõtlik hallitusele ja bakteritele. Seetõttu on nende hoiustamisel eriti suur rõhk. Soojus ja niiskus panevad bakterid eriti kiirelt paljunema. Sellegi poolest hoiustavad enamus meist tampoone vannitoas, kus on ideaalne keskkond bakterite kasvuks.»

Allikas: Women´s Health