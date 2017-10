Kuus asja, mis ennustavad, kui vanaks sa elad

Näiteks magamine ja istumine on väga suured faktorid eeldatava eluaja pikkuse arvestamisel, vahendab Time. Teadlased analüüsisid kuut käitumisfaktorit:

suitsetamine;

alkoholi tarbimine;

toitumine;

füüsiline aktiivsus;

istumine;

magamine.

Neid kuut faktorit koos analüüsides, tuli välja, et mida kõrgem on skoor, seda suurem tõenäosus on surra varem.

Tuli ka välja üllatuslik fakt, et lühem uni ei soodusta enneaegset surma, vaid kahjulikum on hoopis magada kaua. Teadlased arvavad, et pikk uni võib soodustada haiguste teket, depressiooni ja väsimust.

Istumine iseenesest polegi nii halba, vaid kahjulik on istuda kaua järjest ja ilma harjutusi tegemata. Ehk istumine on eriti halb neile, kes niigi vähe ennast liigutavad.

Kõige ebatervislikumad tegevused on seega istumine ja magamine, kuid ei tasu unustada, et ka ülejäänud faktorid nagu näiteks suitsetamine ja alkohol lühendavad samuti meie eluiga.