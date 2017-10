Spetsialist annab nõu: kuidas koduste vahenditega kiirelt vormi saada?

Hansaposti sporditarvete ostujuht Kadri Paide räägib, milliseid eesmärke seada ja trenažööre valida, et motivatsioon enne jõulukuud ei raugeks.

Kuuga 10 kilo alla?

Enne koduse jõusaali sisustamist tuleb läbi mõelda nii eesmärgid, soovid kui võimalused. On suur vahe, kas eesmärgiks on võtta kehakaalust kümme kilo alla, saada endale ilusad kõhulihased või arendada võhma, et rongi peale joostes ei tekiks tunnet, et hing on paelaga kaelas. Täpselt ühesuguse trenniga neid kõiki ei saavuta, veel hullem, kui valid oma eesmärgiga totaalselt vastukäiva trenni, sest siis ei tule üldse tulemust. Eesmärgi puhul on veel üks tähtis asi – see peab olema realistlik.

Kuuga kümmet kilo kaotada on ebatõenäoline ja väga ebatervislik. Võimalusel sea eesmärgid etappidena, näiteks otsusta, milleni jõuad novembri lõpus ja kuhu püüdled jaanuariks. Ära unusta plaane tehes oma vanust, tervist ja alustamise kehakaalu. Planeeri ka laisklemise päevi ja ära unusta, et jõulude ajal sööme niikuinii lubatust rohkem.

Ära punnita, tee seda, mis meeldib

Loomulikult mõtle enne alustamist, mida sulle üldse teha meeldib. Ükski inimene ei suuda ennast pikaajaliselt motiveerida millekski väga ebameeldivaks. Mõne jaoks polegi rattasõit pingutus, teisele meeldib kõndida, kolmandale pakub väljakutset proovida kogu aeg uusi asju. Ära osta ühtegi treeningseadet ainult sellepärast, et kellelegi teisele on see sobinud või reklaam lubab uskumatuna näivaid tulemusi. Mõtle, kas see sulle ka meeldiks.

Vaata kodus ringi, kuhu saaksid jõumasinad paigutada. Kui jõusaali jaoks eraldi tuba pole, siis tasuks valida treeningseadmeid, mida on lihtne kokku panna ja voodi alla peita või mis on nii väikesed, et saab tõsta garderoobi või riidekappi. Õhukest rahakotti ei tasu trenni mittetegemisel eneseõigustuseks tuua, sest treeninguvahendite hinnad algavad kümnest eurost.

Kui oled valiku teinud, siis võrdle veel erinevate kaubamärkide tooteid ja püüa leida selline, millel on hea kvaliteet (sest keegi pole nii rikas, et osta odavaid asju), sulle vajalikud funktsioonid (pole mõtet maksta selle eest, mida sa ei vaja) ning mõistlik hind (ainult kaubamärgi peale pole mõtet kulutada).

Loe, millised kodused treeningseadmed milleks head on ja mõtle järele, mis sulle päriselt meeldiks.

Velotrenažöör

Enamik eestlasi on saanud lapsepõlvest kaasa rattasõidulembuse ja paljud ei oska seda trenniks pidadagi. Velo sobib oma olemuselt nii kaalu alandamiseks kui muskli kasvatamiseks, kõik sõltub valitud tempost ja treeningprogrammist. Rattasõit sobib ka tugevalt ülekaalulistele, kes liigeste koormatuse tõttu joosta ei tohi.

Ennekõike saavad velol treenides tööd reie-, sääre- ja tuharalihased, aga kui valid maasikusõiduga sarnase treeningprogrammi, siis treenid ka ülakehalihaseid. Kui sooviks on kaalu alandamine, siis vali intervalltreening, mis põletab tunniga umbes 600 kalorit.

Jooksurada

Jooksmine on rattasõidu kõrval teine eestlaste lemmikspordiharrastus. Sombusel ja libedal ajal õues joosta ei saa ja alternatiiviks on jooksulint. Lisaks jooksmisele saab lindil ka tempokalt kõndida ja sel moel märkamatult trenni tehes õhtused uudised ja seriaalid ära vaadata.