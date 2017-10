Kolm parimat sodiaagimärki, kellega seksida

Elite Daily kirjutab lähemalt kolmest märgist, kes on tõenäoliselt väga head voodipartnerid. See, kui sina nende hulka ei kuulu, ei tähenda kindlasti, et sa oleksid voodis halb. Hea, parem ja parim on lihtsalt kolm erinevat asja ja selline on elu.

Veevalaja

Miks on Veevalaja üks kolmest sodiaagimärgist, kellega on hea seksida? Sest ta oskab veenda sind proovima midagi uut, mis teeb voodielu palju vürtsikamaks. Selleks leiab ta kõikvõimalikke põnevaid meetodeid. Veevalaja ei ole kõige emotsionaalsem märk, mistõttu ei maksa eeldada, et temaga saaks ennastunustavalt armatseda - pigem saad temaga ühte heites virgutava seksuaalse kogemuse. Veevalaja on tihti seksi algataja ja seksuaalne innovaator. Temaga koged uusi asju, kuid ainult siis, kui seda tahad. Kõige parem Veevalaja juures ongi see, et ta ei sunni sind millekski, millest sa ei huvitu.

Skorpion

Skorpion on seksi meister. Suure sugutungiga Skorpion on üks kolmest sodiaagimärgist, kes on voodis kõige parem. Hea seks on talle väga oluline. Seetõttu on ta voodilinade vahel ülikirglik ja hoolitseb selle eest, et sa maksimaalse naudingu saaksid. Skorpion pingutab su orgasmi nimel ja teeb seda naudinguga. Ta vastutab hea meelega, et seksuaalsuhe ei muutuks üksluiseks või igavaks ja kui nii juhtubki, siis võid kindel olla, et asi ei ole temas. Temaga suhtesse astudes tasub sul olla ettevaatlik, sest võimalik, et ta on huvitatud rohkem seksisuhtest kui püsisuhtest.

Jäär

Jäär on väga võluv. Võiks isegi öelda, et seks temaga on joovastav. Jääras on midagi müstilist, mis teeb seksuaalsuhte temaga unustamatuks. Tänu temale õpid oma keha paremini tundma ja avastad selliseid asju, mida muidu teada ei saakski. Jäära võib liigitada üheöösuhete pidajaks, sest kui oled temaga vapustavat ööd jaganud, ei tea sa hiljem, kas teda üldse enam kunagi näed. Tõenäoliselt ei näe. Jäär on liialt vaba hing, et end kellegagi siduda. Jäära teeb voodis eriliseks see, et ta avastab sind seksuaalselt, leiab üles kõik õiged kohad ja liigutused ning kingib sulle ühe meeldejäävaima öö, mida koged.