Mehed paljastavad, miks nad pole veel oma silmarõõmudele armastust avaldanud

1. «Me oleme ainult seitse korda kohtunud. Me oleme deitinud vähem kui kuu aega. Kolm korda on ta küll ööseks minu juurde jäänud, kuid siiski liiga vara.»

2. «Ma kardan, et see hirmutab ta eemale.»

3. «Sest ma ei taha talle valetada. Kui ma teda ei armasta teda, oleks selle ütlemine lihtsalt julm valetamine.»

4. «Ma tean, et see ei loeks talle. Ta on neli aastat olnud suhtes ja ma ei tähenda tema jaoks midagi.»

5. «Mu abikaasa saaks kurjaks.»

6. «Ta lõikas mu oma elust välja, aga ma ei tea miks. Ta pole minuga viis kuud rääkinud.»

7. «Sest me läksime aasta tagasi lahku ja ta on oma eluga edasi läinud. Tänaseks on ta kihlatud uue mehega.»

8. «Ootan, et teaksime üksteist vähemalt nädala.»

9. «Ma ei ole kindel, kas tema sama tunneb.»

Allikas: EliteDaily