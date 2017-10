Ema kurjustab, teised emad nõustuvad: vihkan, kui mees seda lauset ütleb

«Kui sa tahad, et ma midagi teeksin, siis ütle mulle.» Kõlab tuttavalt? Just see lause ajas ühe naise nii endast välja, et tuli end internetti välja elama. Ta selgitab, et see lause tähendab, et mees ise ei võta mingit initsiatiivi kodustes toimetustes. Naine peab olema see, kes kõike delegeerib, muidu ei tee ta midagi. Tema mure on saanud toetust paljude naiste poolt, kes sama murega kimpus, kirjutab TheSun. Kas ka sinu kodus on sama mure?