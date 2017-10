Pildid: kolm lastemoetrendi, millest ei saa mööda vaadata

Lastemood. Hoolivus. / Tootja foto

Hoolivus

See, et laste riided võiksid olla võimalikult nahasõbralikud, orgaanilisest materjalist ja aeglase moe tulem, on saanud nii oluliseks, et ka Londoni ja Pariisi suured kaubamajad on hakanud valima brände mitte ainult nende välimuse, vaid ka sisu järgi.

Jah, Gucci, Kenzo ja Burberry on endiselt maailma kõige popimad lastemoe brändid, aga nende kõrval on uued tegijad, kellest ei saa kindlasti mööda vaadata. Bobo Choses, Tiny Cottons ja Animal Observatory Hispaaniast, Wolf & Rita ning Barn of Monkeys Portugalist, Soft Gallery Taanist. Need on brändid, kes hoolivad loodusest, valmistavad oma riideid äärmise põhjalikkuse ja armastusega ning tulemus on unikaalne, jätkusuutlik ja läheb korda.

Laste unisex riided. / Tootja foto

Unisex

Kui John Lewis, tuntud kaubamajadekett Londonist teatas, et neil pole sügisest alates lasterõivastel enam märgistavaid silte boy või girl ning samas kaotati ära ka eraldi osakonnad poiste ja tüdrukute riietele, levis see uudis kiiresti üle maailma. Oli imestajaid, kaasaplaksutajaid ja peavangutajaid. Selle sammuga andis tuntud kaubamaja otsustusvabaduse lapsele ja lapsevanemale. Unisex stiil ei tähenda, et lapsed peaksid olema ilma isikupärata, vastupidi, see lubab igal väikesel inimesel väljendad end täpselt nii nagu ta end tunneb. Childrensalon, e-poena tegutsev luksuskaubamaja lõi seepeale kohe ka oma tunnustava seeria, kus õed-vennad ja sõbrad kannavad sarnaseid riideid, vahet pole kas tegu on poisi või tüdrukuga. Ka Eesti lastemoes on mitmeid disainereid, kes lähevad lastemoele kui ühele tervikule – Dadamora ägedaid loomaprintidega pusasid ja Tjorven Kidsi trikotaažist retuuse-pluuse saavad täpselt ühesuguse rõõmuga kanda nii poisid kui tüdrukud.

Children Of Spain. / Giovan Giannoni

Mängulisus

Mäng on alati käinud laste ja lastemoe juurde. Aga sel hooajal pole see mitte niivõrd lapselik naiivne mängumaa, vaid jõuline, tänapäevasest elust ja linnakultuurist inspireeritud moesuund. Parimad mängulise stiili näited on Desigual ja Mayoral, kes on ühtaegu tuntud ja turvalised, aga samas ka ühed mõnusad trendide ja taluvuspiiriga eksperimenteerijad, kes lubavad kreisisid riidekombinatsioone ja ei sea ette raame, kuidas ja millal midagi kanda. Pole ettekirjutusi, kõik on mäng!

