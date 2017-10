Peadpööritav video: kohtu mägironijast väikelapsega

Väikese Bella ema Andie Torrealba Meriba sõnul märksaid vanemad lapse võimeid juba siis, kui tütar oli kõigest kolmekuune. Ema sõnul rippus laps juba siis vanemate käe küljes väga kindlalt, kirjutab DailyMail. Kuna nii Andie kui ka lapse isa on mägironijad, ei ole neil hirmu, vaadates väikest last mitme meetri kõrgusel turnimas.

Kui laps sai kaheksakuuseks, ehitasid vanemad talle väikese ronimisseina, et laps saaks kõndima õppides end püsti aidata. Üsna kiirelt avastas Bella, et ronida on märgatavalt toredam kui kõndida. Nii sai alguse Bella ronimisrõõm. Peagi ei suutnud vanemad last enam ronimisseinast eemal hoida.

Sama aasta jõuludeks kinkisid vanemad lapsele suurema, 2,2-meetrise seina. See sein tõestas vanematele, et Bellal on ronimises eriti andekas. Bella vallutas selle suurema vaevata ka siis, kui vanemad järjest keerukamaid takistusi lisasid.

16-kuuselt kõrgus väikelaps juba 20-meetrisel seinal, ronides üles vähem kui nelja minutiga. Vanemad kiidavad lapse head tehnikat ning kuna laps alustas ronimisega nii varasest east, on tema jõud muljetavaldav. Bella ronimisvideod on kogunud internetis suurt populaarsust. Üks neist on siin teie ees.