Retseptisoovitus: kõrvitsa-toorjuustu plaadikook

Vaja läheb:

400 g digestive küpsiseid

50 g sulatatud võid

600 g toorjuustu

2 dl suhkrut

0,5 tl soola

1 kg röstitud kõrvitsa püreed*

8 muna (ikka vabalt peetud kanadelt)

2 tl vaniljepastat

1 dl jahu

150 g 30-protsendilist hapukoort

Juhtnöörid

1. Keera ahi 150 kraadi peale soojenema ning vooderda suur ahjuplaat küpsetuspaberiga.

2. Purusta digestive küpsised peeneks puruks ning sega kokku sulatatud võiga. Suru segu ühtlaselt ja tugevalt ahjuplaadile ning tõsta see jahedasse kohta tahenema, kuni taignaga tegeled.

3. Vahusta suures kausis toorjuustu koos soola ja suhkruga kuni suhkru lahustumiseni.

4. Seejärel sega juurde kõrvitsapüree ning hakka ükshaaval lisama mune. Enne järgmise muna lisamist mikserda segu ühtlaseks.

5. Koos viimase munaga lisa segusse ka vaniljepasta.

6. Viimasena lisa sõelutud jahu ning sega kõik ühtlaselt segamini. Soovitan selleks alguses kasutada spaatlit, et jahu igale poole ei lendaks, aga kui see on enam-vähem segunenud, siis võid jälle mikseri appi võtte ja päris ühtlaseks segada.

7. Vala segu ühtlase kihina koogipõhjale ning küpseta umbes 40 minutit kuni kook on tardunud, aga veel õrnalt keskelt võbeleb.

8. Tee ahju uks lahti ning lase koogil seal umbes tund aega jahtuda.

9. Seejärel määri koogile ühtlane kiht hapukoort ning lase enne söömist lõplikult maha jahtuda (soovitavalt lausa homseni, aga vaevalt sa nii kaua vastu pead.)

10. Kaunistuseks võid sättida näiteks röstitud pähkleid, või marju või puuvilju või üldse mitte midagi, sest ilma on ka hea!

* Röstitud kõrvitsa püree saamiseks lõika kõrvitsast sektorid, eemalda neilt seemned, aga mitte koort ning säti need ahjuplaadile.

Rösti neid 200 kraadi juures umbes 40 minutit ning lase pisut jahtuda. Siis eemalda koor noa või lusika abil (see on nüüd palju lihtsam, kui oleks olnud toorest kõrvitsat koorida) ning suru kõrvitsa viljaliha kahvliga püreeks. Loomulikult võid kasutada ka saumikserit - mina seda siin vajalikuks ei pidanud.

Võib juhtuda, et püreest eraldub seismise jooksul veel vett - see kalla enne kasutamist minema, et võimalikult kõrvitsast tulemust saada!