Lugeja kirjutab: vanaema ütles, et meestele meeldivad tervisest pakatavad naised

Vanaema elas meie juures. Kahjuks oli ta viimased üheksa aastat voodihaige. Kuid see ei vähendanud tema optimismi ja on meeles vanaema jagatud tarkused. Need on saatnud mind mitmed aastakümned.

Nõuka ajal polnud poest pea midagi saada, kuid kuidagi ikka sai.

Vanaema soovitas ennast kindlasti meikima hakata. Keskkooli aeg kooli pidudele minnes sai huulepulka kasutada põsepunana. Juukseid sai lokkida vanaaegsete lokitangidega, mis tulid pliidi peal kuumaks ajada. Seejärel tuli proovida ajalehe peal. Kui ajaleht enam pruunikaks ei tõmmanud, võis juukseid keerata. Samuti oli ilunipiks juuste õllega (tookord oli müügil Zhiguli õlu) niisutamine enne rullide keeramist. Juuksed seisid niimoodi hästi lokkis. Juukseid sai kiiruga kuivatada tolmuimejaga.

Vanemal oli Mozhet bõt lõhnaõli, mis oli eriline klassika. Tahtsin selle järgi ka endale head lõhna. Olin 10. klassis, kui kosmeetikaosakonda tuli müüki kahte sorti prantsuse parfüüm. Mingit nuusutamise võimalust polnud, ostsin selle järgi, kumb karp rohkem meeldis. Nimeks Anais-Anais. Maksis 35 rubla, mis oli päris kallis. Lasteaiakasvataja kuupalk oli tookord näiteks 90 rubla. Olen seda hiljem alati laevapoes nuusutamas käinud. Olen mõlgutanud ostumõtteid, kuid olen mõelnud, kas tasub rikkuda lapsepõlve mälestust.

Vanaema soovitas ennast ehtima hakata. Juba sellest ajast pärineb armastus ehete vastu. Kõrva augud lasin teha 9. klassi suvel. Meie aeg ei võinud koolis kõrvarõngastega käia. Õpetaja järgi sai vaadata, kas saime tunniks kõrvarõngad kõrva jätta, või pidime ära korjama.

Vanaema ütles, et meestele meeldivad tervisest pakatavad naised. Selle ütluse põhjal olen igati hoolitsenud enda väljanägemise eest. Tervis/tervislikkus paistab välimusest. Ilusalongi külastamine ei ole kulu, vaid investeering.