Neli inimtüüp, kellest sa tõenäoliselt kuulnud ei ole

Need inimtüübid on aretanud tuntud kirjanik Gretchen Rubin, kelle teooria põhineb sellel, kuidas me reageerime väljaspoolt tulevatele ootustele ja iseenda püstitatud ootustele ning seda teades, on meil võimalik elada paremat ja õnnelikumat elu.

Pinnal hoidja. See inimtüüp on väga hea millegi algatamises ja ellu viimises, samuti võib tema peale loota, vahendab Pure Wow. Ta vastab hästi nii välistele kui iseendale pandud ootustele. Samas võib ta liialt takerduda reeglitesse ja eesmärkide täitmisesse ning unustada olla spontaane. Kõiges kahtleja. Ta on juskui info maniakk ja kõige suhtes skeptiline, millele ta ei suuda ise tõestust leida. Ta sooviks, et otsused ja teod oleks loogilised ja arusaadavad, kuid vahel võib sellega liiale minna. Kohusetundlik tüüp. Ta on tõenäoliselt super töötaja ja sõber, kuna inimesed usaldavad teda. Ta vastab paremini välistele ootustele, kui iseenda omadele. Ta ei suuda täita oma isiklikke eesmärke, kuna on niigi kimpus teiste poolt seatud ootustega. Mässaja. Ta on vastu nii välistele, kui iseenda ootustele ehk teisisõnu ta tahab teha seda, mis parasjagu pähe tuleb. Ta väärtustab kõige enam individuaalsust ja valikuid. See võib aga ta elu keeruliseks muuta.