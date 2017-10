Viis ohumärki esimeselt kohtingult

1. Üleliia kriitiline ja kontrolliv iseloom

Suhte alguses üritavad kõik olla teise inimese jaoks eriti meeldivad. Kui tema seda ei ürita, siis on see märk, et teda eriti sinu arvamus ei huvita (või ta lihtsalt ei arvesta sinuga).

2. Hooletus

Veidi adrenaliini ja põnevust on suhtes väga tervitatav, kuid kui tunned end juba ebakindlalt, on asi liiga kaugel. Iga tegevus kohtingul peab olema midagi täiesti pöörast? Rallitamine linnatänavatel või turnimine keelatud aladel? Kui sa ei tunne end ohutult, pole ta sinu jaoks õige inimene.

3. Isekus

Kui kaaslane tühistab viimasel minutil kohtinguid või hoopis eeldab, et saad minuti-pealt alati tema plaanidega kaasa minna, siis on see isekas. Pole midagi keerulisemat, kui olla suhtes iseka inimesega.

4. Kartus pühendumise ees

Kõik, kellega sa kohtingutel käid, ei tahagi kohe suhet. Ja see on täiesti okei. Kui paned tähele, et sinu õhtukaaslane on üks neist, ära hellita lootusi teist kahest pere loomas.

5. Ebaausus

Valetamine pole kunagi hea, aga eriti tutvuse alguses, mil peaksite üksteise usaldust alles välja teenima. Kui sinu kaaslane räägib sulle valesid, on hea mõte temaga asjad praeguseks sinnapaika jätta.

Allikas: EliteDaily