Seksist tampoonideni ehk 7 (ebamugavat) küsimust, millele nullkulu poole püüdleja vastama peab

Kas sa vetsupaberit kasutad?

Paljud nullkulu elustiili elavad inimesed kasutavad vetsupaberit, aga ostavad seda võimalusel lihtsalt pakendivabalt. Taolised paberid on pakendatud paberisse. Uurisin Facebooki grupis «Pakendivaba poodlemine», kust inimesed Eestis pakendivabalt WC-paberit soetavad. Tallinna, Pärnu ja Rakvere elanikud saavad minna Bio4You poodi. Mina pean hetkeseisuga varude lõppedes Tartu elanikuna asja natuke teistmoodi lahendama. Selleks soovitati osta Zewa Nature Lover tualettpaberit, mis on toodetud taaskasutatud tselluloosist, ning otsida pakendivaba tualettpaberit ehituspoest. Soovitati ka vett ja seepi, mida paljudes maailma riikides kasutatakse. Näiteks jaapani tualettides olevad potid pesevad kasutaja ise veega ära. Minu kodustesse oludesse selline asi ei sobi ja jään ikkagi tualettpaberi juurde.

Kuidas nullkuluga turvaliselt seksida?

Lauren Singer, aktiivne nullkulu elustiili edendaja USAs, ütleb, et pole midagi keskkonnavaenulikumat kui suguhaigusesse nakatumine või soovimatu rasedus. Ta soovitab rasestumisvastaseid pille või kondoome soetades keskenduda pigem sellele, millega see bränd tegeleb. Leidsin Eesti võimalusi uurides, et Looduspere poes müüakse näiteks õiglase kaubanduse kondoome. Erinevatest e-poodidest ja teadliku elustiili poest Slow leiavad endale sobivad kondoomid ka veganid.

Kuidas päevad nullkuluga läbida?

Paljud ütlevad, et meditsiinilisest plastist või silikoonist menstruaalanum on väga mugav. See asetatakse tuppe, kus see kogub vedelikku. Pärast 8-12 tundi tuleks seda tühjendada ja loputada. Pärast seda saab seda uuesti kasutada. Kuigi esialgu tuleb välja käia umbes 19 eurot, siis aastate lõikes tasub see ennast ära, kuna see kestab sõltuvalt tootest 5-12 aastat… Teine variant on korduvkasutatavad ja pestavad hügieenisidemed.

Mida kaasa võtta, et nullkuluga ostelda?

Kile- ja paberkottide asemel kasuta riidest kotte. Puuviljadele mõeldud kilekottide asemel tee ise riidest kotikesed või soeta endale puu- ja juurviljakott. Munad saad turult oma vana munakarbiga minnes. Juustu ja mitmeid muid piimatooteid saab osta karpide ja purkidega. Saiakeste jaoks sobib kas karp või turu puhul suur linane rätt, millesse sai või leib mähkida.

Kuidas nullkuluga kohvi kaasa osta?

Soeta endale korduvkasutatav kohvitops. Kui kohvi küsid, võid öelda: «Kas ma saaksin palun ühe cafe latte sellesse topsi?» Minul ei tekkinud kordagi sellega probleeme.

Mida teha hambapastaga?

Mitmed nullkulu elustiili edendajad soovitavad ise hambapastat teha segades soodat, kookosrasva ja essentsõli. Selline hambapasta aga kahjustab hambaid muutes need haavatavamaks happerünnakutele. Kahjuks nii mõnigi minu iidolitest ei ole mõelnud sellele, et võiks enne arstilt küsida, kas see mida endaga teen ja teistele soovitan, on üldse tervislik. Mina leidsin hambapastale alternatiivi LUSH-i poest. Seal müüakse hambapastatablette ja -pulbreid taaskasutatud plastist valmistatud anumates. Need anumad on võimalik taaskasutamiseks tagasi viia. Hambapasta tahkete alternatiivide plussid tulevad eriti välja siis, kui soovid ainult käsipagasiga reisida ja liitrine vedelikele mõeldud kott juba pungil on.

Milline on pakendivaba alternatiiv deodorandile?

Näiteks LUSH müüb veel nii tahkeid deodorante kui ka deodorandipulbreid.