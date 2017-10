SÕBRANNA.EE EKSPERIMENT! Kaheksa muutust, mis ma tegin oma elus nullkulu poole püüeldes

Ma otsustasin sellele mitte reageerida, kuid sisemiselt tardusin. Ma tahaks loota, et enamus inimesi ei jää lihtsalt passima, kui enda arust vargust näevad ja julgevad ikkagi minna juurde ja küsida, mida inimene teeb. Aga niisiis, läbipaistev nõu.

Biolagunev hambahari

Hambaharja tuleb niikuinii vahetada, aga parem teha seda keskkonnasõbralikult. Parim sõbranna, kes minuga nullkulu elustiili kaasa teeb, ostis meile Humble Brush bambusest biolagunevad hambaharjad. Neil on hea vahet teha, kuna harjased on erinevat värvi. Soovi korral saab puidule ka oma nime kirjutada. Humble Brush annetab osa müügituludest läbi oma Humble Smile fondi projektidesse, kus tegeletakse maailma kõige haavatavamates piirkondades elavate laste suuhügieeniga, kelle pered ei saa isegi hambaharja lubada.

Korduvkasutatav kohvitops

/ Liisa Aavik

Ma ostsin endale küll ilusa biolaguneva reisikohvitopsi, millega vajadusel linnast kohvi kaasa osta või Luxexpressi bussis, millega tihti sõidan, kohvi juua. Kahjuks tuli sellele vähem kui nädalaga mõra sisse ja ma ei tea miks, sest nii biolagunev ei peaks see ka olema. Luxexpressis saab seda veel kasutada, aga kohvikust joogi kaasa ostmiseks mitte. Mõtlen, et proovin mingil hetkel edu bambustassiga ning väga loodan, et rohkem sellist nalja ei juhtu.

Külmutatud kompost

/ Liisa Aavik

Minu kortermaja juures puudub biolagunevate jäätmete jaoks mõeldud prügikast. Tavalisse prügisse biojäätmete panemine on aga halb. Muu prügi alla mattununa ei saa need korralikult komposteeruda ja toodavad hoopiski metaani, mis aitab kaasa globaalsele soojenemisele. Seepärast võtsin kasutusele kaks väikest metallset anumat, milles nõukaajal kuivaineid hoiti. Praegu panen sinna komposti sobivad jäätmed. Sügavkülmas ei hakka need haisema ning kui anumad täis on, panen kiviks külmunud sisu paberkotti ja hetkel sokutan ühte põõsastikku, kus see mitte kedagi ei sega.

Tulevikus plaanin osta 2017. aastal Euroopa parima õpilasfirma tiitli saanud Festera uuenenud biokasti, mille kallal nad hetkel veel töötavad. Siis ei pea ma prügi mitu kuud välja viima, see ei haise ning biokast toodab mu jäätmetest hoopis mulda mu toataimede jaoks.

Võtan linna minnes kaasa joogipudeli ja toidukarbi

Olin uhke, et palusin endale suhkrupakikeseta kohvi ja kõrreta smuutit. / Liisa Aavik

Ma ei taha teada, kui palju raha ma kulutasin enne kõiksugu plastpudelites jookide ostmise peale. Muidugi ma teadsin, et see on kokkuvõttes kallis jne, aga ma olen üsna mugav inimene. Nullkulu eesmärgiks võtmine aitab minul isiklikult palju rohkem raha säästa kui mõte, et «hei, see pudel on ju euro, sa saaks tasuta». Nüüd on mul alati veepudel kaasas. Mul on raske unustada see kaasa võtta, sest see tähendaks palju ebamugavusi.

Toidu osas ei ole ma enamasti isegi mingi erilise valmistamisega vaeva näinud. Esiteks, mitmes organisatsioonis vabatahtlik olles sattun tihti peale suures koguses üritustest üle jäänud puutumata toidule, mida ei ole jaksatud ära süüa. Ma lahendan selle probleemi ära. Teiseks, ma söön oma enda ülejääke. Kolmandaks, ma ostan pirukaid. Neljandaks, ma söön väljas. Ja seni on alles viies variant olnud see, et ma pingutan ja teen endale hommikul midagi kaasa. See muidugi ei tähenda, et ma olen üldse kodus söögitegemise lõpetanud.

Milliseid muutusi sina oma elus keskkonnasõbralikum olemiseks teinud oled? Jaga oma nippe kommentaarides!