Normaalne Norman paljastab tõe: mehed käivad klubides, et seksi otsida

Kohtasin klubis ühte väga ägedat meest ja, mis seal salata, magasin temaga juba sel samal ööl. Ta lihtsalt oli nii vastupandamatu, et pidin teda taksos suudlema ja koju jõudes üles kutsuma. Järgmisel hommikul vahetasime Facebooki kontosid ja oleme nüüd ka mõned korrad juttu rääkinud, aga tundub, et tal väga suurt huvi mind rohkem välja kutsuda ei ole. Miks siis nii ja kuidas ma oma üheöösuhte päris suhteks muuta saan?

Nii, teeme nüüd ühe asja selgeks. Klubis käivad mehed otsimas naisi, kellega seksida. Kõige parem on, kui seda saab kohe, samal ööl, kiiresti, sest seksi tahaks kiiresti. Need naised, keda klubist saab, on väga toredad, ära nüüd valesti aru saa, aga nad ei ole suheteks, nad on seksiks. Naised, kellega hakata käima, koos elama või abielluda, kuuluvad meeste silmis hoopis teise liiki. Me ikka räägime kassidest ja koertest, lepa- ja tammepuudest. Sa võid leppa endal ahju toppida ja sooja üle õnnelik olla, aga voodi tahaks ehitada tammest.

Seega oled sa enda elu nüüd päris keeruliseks teinud. See sinu väga äge mees võttis hommikul su kontaktid juhuks, kui ta peaks veel seksida tahtma. Ta võib-olla võtab ühendust mõni õhtu pärast poolt kümmet ja tahab kohe külla tulla. Ta võib-olla toob kaasa veini ja räägib sinuga juttu, aga ära seda mingil juhul suhteks pea. Sest tema mõtleb, et küll on tore, et on olemas mõni selline naisterahvas, kes võtab seksimist sama lõdvalt kui mina ning mult mingit romantikat ei nõua.

Mehed ei käi klubis endale elukaaslast otsimas, nii et raiska oma närve ja ära sina ka seda tee. Ning mehed ei taha endale koju naist, kes igaühega juba esimesel ööl koju linade vahele läheb, ka mitte nende endaga. Saad aru, miks ta peaks sinuga koos elama, kui ta teab, kui kiiresti pooled pealinna tüübid su kätte said. Austa ikka ennast ka natuke ja lase meestel ennast taga ajada, enne kui nad ligi lased. Nii tundud palju ahvatlevam, sest mängu ilu on sinu ilu kõrval sama oluline.

Elan nüüd kolm aastat oma mehega koos. Alguses olime me väga kirglikud, aga viimasel ajal on meie voodielu täiesti naeruväärseks muutunud. Seksime väga harva ja siis pole mul sellest suuremat rõõmu, sest kogu asjal on kohustuse maik küljes. Mida see tähendab?

Su mees ei seksi sinuga enam selle pärast, et ta ei taha. Siin pole midagi imestada. Küsimus on aga selles, miks ta ei taha, ja ma arvan, et on juhtunud üks kahest: ta kas seksib kellegi teisega või sa ei ole tema jaoks enam erutav.

Nii et mina sinu asemel teeksin ühe lihtsa testi. Kirge ellu äratada ei ole nii väga keeruline midagi, mõtle lihtsalt natuke selle peale, mis sul kapis on. Koos elades on väga tore kõrvuti froteest hommikumantlitel diivani peal peeru lasta ja rasvast pitsat näost sisse ajada, aga siis ära eelda mingeid koinimismaratone.

Mine ja osta endale uus parfüüm või pesu, pane küünlad põlema, tee midagi sellist süüa, mis maitseb talle, mitte sulle. Ava vein. Näita, et sa hoolid sellest, et sa talle meeldiksid. Ole romantiline, ole nagu alguses. Puuduta teda teadlikult. Jooge veini. Tead ju küll, te olete seda kõike ilmselt alguses teinud, õhtu ei saa lõppeda muud moodi kui voodis.

Ja kui ei lõppe, kui su mees siis ka mingit elumärki ei näita, paki oma koli kokku ja lase varvast. Tal on armuke või niisama nagunii plaan sind maha jätta. Mida sa ikka enam ootad, Eesti on normaalseid mehi täis, kes hea meelega su uut lõhna nuusutaksid.