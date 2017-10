USAs suri beebi, sest vanemad otsustasid tema ravimise asemel palvetada

Kohtus ütlusi andnud uurija sõnul ei teinud lapse vanemad Rachel Joy Piland ja tema abikaasa Joshua Barry Piland kuulma ämmaemandat, kes hoiatas, et kollatõbi võib põhjustada beebile rasket ajukahjustust või isegi surma.

Rachel sünnitas oma kolmanda lapse ämmaemanda abil kodus 6. veebruaril. Kui ämmaemand neid järgmisel päeval kontrollima läks ja märkas, et laps on kollatõbine, ütles ta naisele, et laps tuleb viia perearsti juurde või kutsuda kiirabi. «Jumal ei eksi,» ütles Rachel ämmaemandale ja väitis, et lapsega on kõik korras, edastab Lansing State Journal.

Ämmaemand leppis järgmiseks päevaks kokku uue visiidi, mille noor ema hiljem tühistas. 8. veebruaril ei söönud beebi korralikult ja köhis verd. Majas oli abis ka Racheli ema Rebecca Kerr, kes ütles tütrele, et beebi «nahk ei ole õiget värvi». Rachel Piland viis seepeale vastsündinud beebi vaid mähke väel akna alla ja lasi tema peale fööniga sooja õhku. Uurija sõnul ütles ta oma emale Rebeccale, millest ämmaemand oli rääkinud, kuid ei pöördunud siiski arsti juurde ja läks hoopis jutlust kuulama.

9. veebruari hommikul nägid ema ja tütar, et beebil tuleb ninast verd, ta ei suutnud süüa ja hingas vaevaliselt. Ema Rebecca tahtis arsti kutsuda, kuid väitis kohtus, et Rachel ei lubanud. Kell 11 leidis Rachel lamamistoolist oma tütre elutu keha.

Naine viis surnud imiku magamistuppa mehe juurde, kus nad püüdsid last elustada, kuid ei osanud seda õigesti teha ja hakkasid palvetama. Nii Rachel kui Josh kutsusid kirikust oma sõpru palvetama, et last surnust ellu äratada, kuid politseid või kiirabi ei kutsunud.

Võimuesindajad said imiku surmast teada alles siis, kui Rachel Pilandi vend helistas teisest osariigist politseisse ja andis teada, et haige beebi oli kodus surnud. Kui politseinikud kohale jõudsid, läksid nad üles korrusele, kus elutu lapse juures oli palvetamas kolm inimest.

21. septembril esitati nii mehele kui naisele süüdistus tahtmatus tapmises. Süüdimõistmise korral ootab kumbagi 15 aastat vanglas.