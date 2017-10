Üks asi, mida Cher teeb iga päev, et välja näha poole noorem

LiveStrong kirjutab, et asi on lihtne - plangud. Ta teeb neid iga päev. «Ma alustasin 30 sekundiga ja arvasin, et suren,» avaldas Cher. «Nüüd jõuan aga neid teha iga päev juba 3-5 minutit.»

Spetsialistide sõnul on märkimisväärne just aeg, mis Cher jõuab selles asendis olla. Viimatise uuringu järgi suudab planku 90 sekundit hoida keskmine naissoost ülikoolitudeng, samas vanuses meeste puhul on see näitaja 106 sekundit.

Loe siit, kuidas plankudega alustada ja endagi kehale teene teha!