Viis põhjust, miks sa ei suuda kaalu langetada

Kas oled liiga perfektsionist? Milline on sinu ettekujutus tervislikust eluviisist? Kas külmkapp peaks olema täis vaid rohelist kapsast?

Kas arvad, et eesmärgi saavutamine on võimalik vaid siis, kui väga kõvasti vaeva näed?

Mida teha?

Anna vähem lubadusi ja tee rohkem! Võta väikesed eesmärgid, mis on reaalsed ja sa saad neid täita. Tunnusta end selle eest, mida hästi tegid. Loobu suhtumisest, kas kõik või mitte midagi! Kui täna jätsid trenni minemata, ei tähenda, et sa seda homme ei võiks teha. Komistamist võta kui õppetundi, mitte ebaõnnestumist. Ole enda vastu leebe! Harjumuste kujundamine võtab aega, see ei juhtu üleöö.

Hommikune mantra võiks olla: «Annan täna endast parima!»

Kas sul on madal enesehinnang?

Kui sinu nõrkus on maiustused või krõpsud võib see viidata, et sinu toitumisharjumused on seotud enesehinnanguga. Paljud madala enesehinnanguga inimesed söövad, et põgeneda negatiivsete emotsioonide eest ja tõsta enesetunnet toidu abil. Sa ei julge uskuda, et võiksid olla edukas.

Mida teha?

Osta koju rohkem tervislikke toiduaineid. Emotsionaalne söömine käivitub siis, kui ollakse väsinud või tuju on halb. Kui oled vihane, siis mine trenni, kus saaksid oma viha välja elada, kui oled stressis, siis tee midagi, mis mõjub teraapiliselt. Tunnusta end iga pisikese edusammu puhul, sellest on palju rohkem kasu kui negatiivsusest. Näiteks kui valid trepi lifti asemel, siis mõttes võiksid end selle eest kiita. Liikumine annab positiivseid impulsse samasse aju piirkonda, mis toitki. Seega harjuta end olema rohkem sõltuvuses heast tundest, mida annab liikumine, mitte lühiajalisest tõukest toidu järele.

Hommikune mantra võiks olla: «Olen tervislik, kuna armastan oma keha.»

Kas sa kardad muutusi?

Hullumeelne päev on seljataga ja võtsid vanast harjumusest kausi krõpsudega teleri ette. Vanade harjumustega tunned end turvaliselt, muudatused mõjuvad aga heidutavalt.

Mida teha?

Ära muuda kohe kõike. Näiteks ära muuda söömis- ja liikumisharjumusi ning kujunda samal ajal ka kogu elu ümber, tee seda sammhaaval. Sinu aju reageerib hästi väikestele muutustele ja selgetele juhistele. Kordamine on tarkuse ema! Kui harjutad jätkuvalt tervislikke valikuid, siis ehitad ja tugevdad neid oma ajus.

Hommikune mantra võiks olla: «Minu uus harjumus on mulle parim.»

Kardad küsida abi?

Kas oled kimbatuses või kardad oma kavatsustest teistele rääkida? Tea, et teistega oma kavatsuste jagamine ja teistelt õppimine on abiks eesmärgi saavutamisel.

Mida teha?

Parimad tulemused on saavutatud tänu tugigruppidele. Suhtlemine inimestega, kellel on sama probleem, on inspireeriv ja motiveeriv. Kui soovid aga tuge oma sõpradelt ja kaaslastelt, siis pead seda selgelt väljendama, mida neilt ootad ja kuidas nad võiksid sind toetada. Jagatud mure on pool muret. Suureks abiks on kirja panna oma mõtted – mis paneb sind muretsema, miks tunned end ebakindlalt.

Hommikune mantra võiks olla: «Olen avatud uutele ideedele ja mõtetele!»

Kas tunned, et oled millestki ilmajäetud?

Paljud inimesed ei armasta öelda «ei», sest kartes millestki ilma jääda öeldakse «ja» kõigele.

Mida teha?

Kaalust mahavõtmine ei tähenda, et peaksid loobuma toidust, mida armastad. Näiteks kooki võta üks väike tükk ning pööra tähelepanu selle tekstuurile, maitsele ning naudi iga suutäit. Edukad mahavõtjad ei koorma end mõtetega loobumisest, vaid lubavad endale lemmiktoite, pöörates tähelepanu kogustele. Vali toite, mis pakuvad sinu kehale rahuldust. Valgurikkad toidud hoiavad kõhu kauem täis, kiudainerikkad toidud nagu puuviljad, köögiviljad ja täisteratooted, vabastavad aeglaselt energiat. Õhtusöögiks vali väiksemad taldrikud – toidu kogus tundub suurem ja annab tunde nagu sööksid rohkem.

Hommikune mantra võiks olla: «Võin endale lubada natuke kõike, mis annab hea enesetunde.»