Üllatav trikk, kuidas Kate Middleton rasedusaegse iiveldusega võitleb

Vogue kirjutab, et sel korral ravitakse Kate'i kodus ning talle on määratud omapärane «ravim»: ingveriküpsised. Samas tunnistas William, et need ei ole loodetud mõju avaldanud. «Pole piisavalt ingveri, millega iiveldust tagasi hoida.»

Õnneks paistab, et hertsoginnal läheb paremini. Kuningapaleest on antud teada, et üle pika aja teeb Kate avaliku ülesastumise 10. oktoobril.