Müüt või fakt? Kuus levinud (vale)arusaama juustest küünteni

1. Sa ei tohiks kunagi minna meigiga magama.

FAKT. See on hullemaid asju, mis näole teha saad. Meigitooted võivad sisaldada mitmeid ärritajaid, mis terve öö jooksul (mil su näonahk peaks puhkama) sinu nahka ummistavad.

2. Ära pese oma juukseid iga päev.

MÜÜT. Pole ühest vastust, kui tihti võib juukseid pesta.

3. Kulunud küünelakki maha kiskudes kahjustad küüsi.

FAKT. Maniküüri protseduurid võivad mõjuda küüntele halvasti just tänu paneku- ja mahavõtmisprotseduuride tõttu, mitte laki enda süül. Lakki maha kiskudes kahjustad küünekihte ning see muudab nad hapraks ja õhukeseks.

4. Puhastus-salvrätikud on näonahale halvad.

MÜÜT. Kuniks meik on maha võetud ja nahk niisutatud enne voodisse minekut, on kõik korras. Kui kasutad salvrätikuid, mis sisaldavad alkoholi, ära pärast nahka niisuta. See on nahale liiast.

5. Mustad meigipintslid põhjustavad punne

FAKT. Kui näeksid, palju baktereid on pesemata pintslil, ei paneks sa seda näo lähedalegi. Sellega levitad baktereid enda nahale, mis seal rõõmsalt pahandust hakkavad tegema.

6. Meigikihi lisamine on halb.

FAKT. Alati pane meik puhtale nahale. Kui paned meiki kihiti (või parandad meiki uue kihiga, pannes selle vana peale), siis poorid ummistuvad ning see rikub nahka.

Allikas: TheSun