Kümme märki, et oled armunud

1. Te räägite asjadest, mida tulevikus koos teete (ehk ise mõistmata, et tulevikust räägite)

Räägite pidevalt reisidest, kuhu tahaks minna või kontsertist, mis leiab aset alles mitme kuu pärast. See tundub teile nii loogiline, et sinna koos kindlasti peate minema.

2. Sa igatsed teda (ja ütled seda talle) peale ühte eemaloldud päeva

See pole mitte lihtsalt armas kuulda, aga see näitab, et ta tõesti on muutunud osaks sinu elust.

3. Sa ei mäleta viimast korda, mil oma eksile mõtlesid

Elu on uue inimesega nii hea, et sul pole isegi aega, et ekside osas mõtteid mõlgutada.

4. Asjad, mida varem vihkasid, tundnduvad temaga koos okeid

Vihkasid lõbustusparke, aga nüüd tema kutse peale oled karusselli järjekorras esimene?

5. Sinu jaoks on täiesti loogiline, et teed vahel tema jaoks ohverdusi

Kui ta on haige, oled nõus jätma ära kohvitamise sõbrannaga selle jaoks, et talle midagi head viia.

6. Sa tunned end temaga turvaliselt

Seda tunnet on keeruline seletada, kuid sa tead, kui see on olemas.

7. Sa tunned end mugavalt, tehes tema kuuldes halbu nalju (ka enda üle)

Alguses proovivad kõik end näidata parimast küljest, kuid siis tekib ka julgus enda üle nalja teha.

8. Ta on alati sinu mõtetes esimene

Kui midagi head või halba juhtub, on ta esimene, kellega seda jagada tahad.

9. Ta ajab sind totaalselt närvi, kuid sa tahad ikka temaga olla

Ta teeb oma rumalaid nalju või kiusab sind ja see ärritab sind meeletult. Kuid vaatamata sellele tahad sa temaga ikkagi koos olla.

10. Sa tahad teha uuesti asju, mida sa juba teinud oled. Vaid selleks, et saaksid neid asju koos temaga teha.

Käisid kunagi reisil mõnes ilusas kohas või nägid mõnd kihvti etendust? Nüüd sa tahad kõiki neid asju uuesti teha, et temaga koos neist asjadest osa saada.

